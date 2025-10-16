В Покровске идет борьба с российскими ДРГ: оккупанты пытаются закрепиться в городе – Генштаб

Ситуация в районе Покровска. Фото: карта DeepState

Продолжается оборонная операция украинских войск на Покровском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



По словам военных, тысячи оккупантов ликвидируются на окраинах города и в близлежащих населенных пунктах.



«В самом Покровске продолжается борьба с диверсионными группами противника, который не прекращает попыток закрепиться в городе. В таких условиях особенно важна работа наших операторов беспилотных систем и контрдиверсионных групп», – отметили в ГШ.

Напомним, что под городом Северск на Донетчине российская армия пытается наступать утром и во время дождя, активность захватчиков увеличилась.