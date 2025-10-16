Из Константиновки полиция и волонтеры вывезли еще девять человек

Полицейский экипаж «Белый ангел» эвакуировал девять человек из прифронтового города Константиновка в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
«Ситуация в городе критическая. Российские дроны фиксируют любое движение и сразу атакуют», — говорится в сообщении.
Экипажу пришлось маневрировать между только что подбитыми автомобилями. И одновременно прятаться от российских FPV-дронов.
Во время эвакуации неподалеку прогремел взрыв. Обошлось без жертв.
Ранее мы писали, что в ряде населенных пунктов Краматорской громады Донецкой области объявили обязательную эвакуацию семей с детьми. Это связано с обстрелами со стороны российских войск.
Победим цензуру вместе!