Россияне обстреляли Донетчину: двое людей пострадали

Российская армия 16 октября нанесла удар по городу Дружковка и селу Мирное Криворожской громады Покровского района Донецкой области. Двое людей пострадали. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Донецкой области Анастасия Медведева, передает «Суспільне. Донбас».



По его словам, один человек получил контузию, а еще один — минно-взрывную травму.



«Оккупанты обстреляли Дружковку, вероятно, с использованием БПЛА «Ланцет», в результате чего получил контузию 33-летний горожанин. Также под прицел российской армии попало село Мирное. Минно-взрывную травму получил 71-летний пенсионер. Предварительно, российские войска нанесли удар БПЛА «Шахед», — отметила она.



Ранее мы писали, что за 15 октября российские войска убили одного жителя Донецкой области — в городе Доброполье.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях