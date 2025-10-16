Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В Украине ввели аварийные отключения электроэнергии
16 октября 2025, 20:13

В Украине ввели аварийные отключения электроэнергии

Из-за сложной ситуации в энергосистеме во всех регионах Украины применяются аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Кроме того, оператор системы передачи вынужденно применяет графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

По сообщению НЭК «Укрэнерго», завтра, с 07:00 до 22:00, во всех регионах Украины запланировано применение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей.

В ведомстве призвали украинцев рационально использовать электроэнергию.

Ранее мы писали, что в Киеве и ряде областей Украины 16 октября были введены экстренные отключения электроэнергии

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Организации
Минэнерго
Прочее
Свет
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:30
На ВОТ растут цены на бензин и ограничивают продажу техники
08:20
В Крыму ускоряют стройку военного госпиталя из-за потерь РФ
22:58
В Луганске загорелся жилой дом: огонь мог сопровождаться взрывом
19:02
В Феодосии усилился бензиновый кризис: горожанам ограничили продажу топлива
18:15
В захваченном Мариуполе грузовик протаранил трамвай с пассажирами
16:42
На оккупированной Луганщине произошла авария на водопроводах: без питьевой воды остались 200 тысяч человек – ОВА
14:53
Военный РФ угрожал ножом и изнасиловал девушку в оккупированном Зугрэсе на Донетчине
12:53
ОРВИ и грипп на оккупированной Луганщине: четыре школы закрылись на карантин
11:11
РФ устанавливает камеры в транспорте на оккупированных территориях
10:49
В оккупированном Донецке задержали российского военного, который платил восьмикласснице за интимные фото и видео
16:44
От Мариуполя до Кирилловки: Россия изъяла 25 тысяч жилья украинцев, выехавших из оккупации
14:25
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
14:21
Донецкая область: оккупанты довели Монаховский карьер до обмеления
11:55
Оккупанты «отжали» крупнейшее агропредприятие на ВОТ Запорожья
10:55
Авиация ВСУ ударила по зданию с российскими военными в Олешках
12:44
В Крыму сократили выезды «скорой» из-за нехватки топлива
11:49
В оккупированном Алчевске прогремел взрыв в квартире — есть погибшие
13:45
Донецк погрузился в топливный кризис — бензин на вес золота и километровые очереди
14:45
В Украине создадут Госсистему эвакуации: как она буде работать
08:32
В оккупированном Донецке задержала парня за «антироссийские-комментарии» в соцсетях
все новости
20:46
Трамп встретится с Путиным в Будапеште
20:13
В Украине ввели аварийные отключения электроэнергии
19:53
Россияне обстреляли Донетчину: двое людей пострадали
19:30
Из Константиновки полиция и волонтеры вывезли еще девять человек
18:24
ВСУ отразили механизированную атаку оккупантов на Шахово и Владимировку
16:55
В Покровске идет борьба с российскими ДРГ: оккупанты пытаются закрепиться в городе – Генштаб
16:33
Спецназ СБУ уничтожил более тысячи оккупантов и сотни единиц техники
16:26
Организация Helping to Leave продаёт мерч, чтобы собрать средства на эвакуацию людей из оккупации
16:16
Россияне атаковали грузовой автомобиль в Краматорске
16:14
Под Северском российская армия пытается наступать утром и во время дождя: активность увеличилась – ВСУ
15:57
На Запорожской АЭС могут объявить «время тишины» во избежание ядерной катастрофы
15:52
РФ ударила ракетами по учебному подразделению ВСУ: есть жертвы и раненые
15:25
ВСУ проводят стабилизационные и контрдиверсионные действия в Покровске
15:02
Минобороны РФ заявило о «захвате» Алексеевки на Днепропетровщине: в ВСУ опровергли
14:54
Российский дрон ударил по многоэтажке в Харькове — мэр
14:52
Генштаб: северокорейские военные помогают россиянам корректировать удары по Сумщине
14:30
На ВОТ растут цены на бензин и ограничивают продажу техники
14:13
«Под грудой кирпичей»: в Доброполье после авиаудара бойцы ГСЧС спасли собаку из-под завалов дома
14:12
СБУ предотвратила теракт против украинских военных на Харьковщине
13:43
В Черном море уничтожена российская мина с датчиком цели для блокировки украинских судов
все новости
ВИДЕО
Из Константиновки полиция и волонтеры вывезли еще девять человек. Фото: скриншот Из Константиновки полиция и волонтеры вывезли еще девять человек
16 октября, 19:30
ВСУ отразили механизированную атаку оккупантов на Шахово и Владимировку. Фото: скриншот ВСУ отразили механизированную атаку оккупантов на Шахово и Владимировку
16 октября, 18:24
Ситуация в районе Покровска. Фото: карта DeepState В Покровске идет борьба с российскими ДРГ: оккупанты пытаются закрепиться в городе – Генштаб
16 октября, 16:55
Скриншот. Источник: СБУ Спецназ СБУ уничтожил более тысячи оккупантов и сотни единиц техники
16 октября, 16:33
Ситуация вблизи Алексеевки. Фото: карта DeepState Минобороны РФ заявило о «захвате» Алексеевки на Днепропетровщине: в ВСУ опровергли
16 октября, 15:02
Водолаз ВМС ВСУ обнаружил фугасную авиабомбу ВС РФ. В Черном море уничтожена российская мина с датчиком цели для блокировки украинских судов
16 октября, 13:43
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор