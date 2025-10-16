В Украине ввели аварийные отключения электроэнергии

Из-за сложной ситуации в энергосистеме во всех регионах Украины применяются аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.



Кроме того, оператор системы передачи вынужденно применяет графики ограничения мощности для промышленных потребителей.



По сообщению НЭК «Укрэнерго», завтра, с 07:00 до 22:00, во всех регионах Украины запланировано применение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей.



В ведомстве призвали украинцев рационально использовать электроэнергию.



Ранее мы писали, что в Киеве и ряде областей Украины 16 октября были введены экстренные отключения электроэнергии.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях