В Украине ввели аварийные отключения электроэнергии

Из-за сложной ситуации в энергосистеме во всех регионах Украины применяются аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.
Кроме того, оператор системы передачи вынужденно применяет графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
По сообщению НЭК «Укрэнерго», завтра, с 07:00 до 22:00, во всех регионах Украины запланировано применение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей.
В ведомстве призвали украинцев рационально использовать электроэнергию.
Ранее мы писали, что в Киеве и ряде областей Украины 16 октября были введены экстренные отключения электроэнергии.
