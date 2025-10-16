Трамп встретится с Путиным в Будапеште

Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с главой Кремля Владимиром Путиным в Будапеште (столица Венгрии), чтобы договориться о прекращении войны. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.



Трамп 16 октября провел телефонный разговор с Путиным, назвав беседу «продуктивной». По его словам, был достигнут большой прогресс.



«Он поздравил меня и США с миром на Ближнем Востоке и сказал, что это может помочь прекратить войну между Россией и Украиной», — написал глава Америки.



Трамп и Путин обсудили торговлю после войны и договорились, что американские и российские высокопоставленные советники во главе с государственным секретарем Марко Рубио встретятся на следующей неделе.



Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский встретится с Дональдом Трампом в пятницу в Вашингтоне. В Белом доме рассчитывают, что после успеха на Ближнем Востоке удастся добиться прогресса и в вопросе урегулирования войны в Украине.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях