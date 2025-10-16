Число жертв среди гражданских в 2025 году выросло более чем на 30%

В 2025 году количество погибших в Украине из-за полномасштабной войны РФ выросло на треть. Об этом сообщают данные Мониторинговой миссии ООН по правам человека.



«Общее количество жертв среди гражданского населения с января по сентябрь 2025 года на 31 процент превышает показатели аналогичного периода прошлого года», — говорится в сообщении.



Как отмечается, в сентябре 2025 года по меньшей мере 214 людей погибли, а 916 получили ранения.



Большинство смертей и ранений (69 %) произошли вблизи линии фронта, особенно в Донецкой и Херсонской областях.



Как и в предыдущем месяце, большинство жертв (97 %) зафиксированы на подконтрольной территории. Погибшие и раненые были зафиксированы в 16 областях Украины и в городе Киеве.



Ранее мы писали, что в ночь на 16 октября 2025 года по данным Воздушных Сил Украины противовоздушная оборона смогла уничтожить лишь небольшое число запущенных средств поражения.

