16 октября 2025, 21:46

Число жертв среди гражданских в 2025 году выросло более чем на 30%

В 2025 году количество погибших в Украине из-за полномасштабной войны РФ выросло на треть. Об этом сообщают данные Мониторинговой миссии ООН по правам человека.

«Общее количество жертв среди гражданского населения с января по сентябрь 2025 года на 31 процент превышает показатели аналогичного периода прошлого года», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в сентябре 2025 года по меньшей мере 214 людей погибли, а 916 получили ранения.

Большинство смертей и ранений (69 %) произошли вблизи линии фронта, особенно в Донецкой и Херсонской областях.

Как и в предыдущем месяце, большинство жертв (97 %) зафиксированы на подконтрольной территории. Погибшие и раненые были зафиксированы в 16 областях Украины и в городе Киеве.

Ранее мы писали, что в ночь на 16 октября 2025 года по данным Воздушных Сил Украины противовоздушная оборона смогла уничтожить лишь небольшое число запущенных средств поражения

21:59
В Запорожской области ликвидировали российского пропагандиста
14:30
На ВОТ растут цены на бензин и ограничивают продажу техники
08:20
В Крыму ускоряют стройку военного госпиталя из-за потерь РФ
22:58
В Луганске загорелся жилой дом: огонь мог сопровождаться взрывом
19:02
В Феодосии усилился бензиновый кризис: горожанам ограничили продажу топлива
18:15
В захваченном Мариуполе грузовик протаранил трамвай с пассажирами
16:42
На оккупированной Луганщине произошла авария на водопроводах: без питьевой воды остались 200 тысяч человек – ОВА
14:53
Военный РФ угрожал ножом и изнасиловал девушку в оккупированном Зугрэсе на Донетчине
12:53
ОРВИ и грипп на оккупированной Луганщине: четыре школы закрылись на карантин
11:11
РФ устанавливает камеры в транспорте на оккупированных территориях
10:49
В оккупированном Донецке задержали российского военного, который платил восьмикласснице за интимные фото и видео
16:44
От Мариуполя до Кирилловки: Россия изъяла 25 тысяч жилья украинцев, выехавших из оккупации
14:25
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
14:21
Донецкая область: оккупанты довели Монаховский карьер до обмеления
11:55
Оккупанты «отжали» крупнейшее агропредприятие на ВОТ Запорожья
10:55
Авиация ВСУ ударила по зданию с российскими военными в Олешках
12:44
В Крыму сократили выезды «скорой» из-за нехватки топлива
11:49
В оккупированном Алчевске прогремел взрыв в квартире — есть погибшие
13:45
Донецк погрузился в топливный кризис — бензин на вес золота и километровые очереди
14:45
В Украине создадут Госсистему эвакуации: как она буде работать
21:59
В Запорожской области ликвидировали российского пропагандиста
21:46
Число жертв среди гражданских в 2025 году выросло более чем на 30%
20:46
Трамп встретится с Путиным в Будапеште
20:13
В Украине ввели аварийные отключения электроэнергии
19:53
Россияне обстреляли Донетчину: двое людей пострадали
19:30
Из Константиновки полиция и волонтеры вывезли еще девять человек
18:24
ВСУ отразили механизированную атаку оккупантов на Шахово и Владимировку
16:55
В Покровске идет борьба с российскими ДРГ: оккупанты пытаются закрепиться в городе – Генштаб
16:33
Спецназ СБУ уничтожил более тысячи оккупантов и сотни единиц техники
16:26
Организация Helping to Leave продаёт мерч, чтобы собрать средства на эвакуацию людей из оккупации
16:16
Россияне атаковали грузовой автомобиль в Краматорске
16:14
Под Северском российская армия пытается наступать утром и во время дождя: активность увеличилась – ВСУ
15:57
На Запорожской АЭС могут объявить «время тишины» во избежание ядерной катастрофы
15:52
РФ ударила ракетами по учебному подразделению ВСУ: есть жертвы и раненые
15:25
ВСУ проводят стабилизационные и контрдиверсионные действия в Покровске
15:02
Минобороны РФ заявило о «захвате» Алексеевки на Днепропетровщине: в ВСУ опровергли
14:54
Российский дрон ударил по многоэтажке в Харькове — мэр
14:52
Генштаб: северокорейские военные помогают россиянам корректировать удары по Сумщине
14:30
На ВОТ растут цены на бензин и ограничивают продажу техники
14:13
«Под грудой кирпичей»: в Доброполье после авиаудара бойцы ГСЧС спасли собаку из-под завалов дома
Из Константиновки полиция и волонтеры вывезли еще девять человек. Фото: скриншот Из Константиновки полиция и волонтеры вывезли еще девять человек
16 октября, 19:30
ВСУ отразили механизированную атаку оккупантов на Шахово и Владимировку. Фото: скриншот ВСУ отразили механизированную атаку оккупантов на Шахово и Владимировку
16 октября, 18:24
Ситуация в районе Покровска. Фото: карта DeepState В Покровске идет борьба с российскими ДРГ: оккупанты пытаются закрепиться в городе – Генштаб
16 октября, 16:55
Скриншот. Источник: СБУ Спецназ СБУ уничтожил более тысячи оккупантов и сотни единиц техники
16 октября, 16:33
Ситуация вблизи Алексеевки. Фото: карта DeepState Минобороны РФ заявило о «захвате» Алексеевки на Днепропетровщине: в ВСУ опровергли
16 октября, 15:02
Водолаз ВМС ВСУ обнаружил фугасную авиабомбу ВС РФ. В Черном море уничтожена российская мина с датчиком цели для блокировки украинских судов
16 октября, 13:43
