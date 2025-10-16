В Запорожской области ликвидировали российского пропагандиста

Стало известно, что на временно оккупированной части Запорожской области погиб журналист пропагандистского издания «РИА Новости» Иван Зуев. Об этом передают российские СМИ.
«Военкор» «РИА Новости» Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания», — говорится в сообщении.
Зуев погиб в результате удара беспилотника.
Кроме того, пострадал российский военкор Юрий Войткевич.
Ранее мы писали, что в оккупированной Луганской области погиб «военный корреспондент» прокремлевского телеканала «Известия» Александр Федорчак.
