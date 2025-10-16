В Запорожской области ликвидировали российского пропагандиста. Фото: РИА Новости

Стало известно, что на временно оккупированной части Запорожской области погиб журналист пропагандистского издания «РИА Новости» Иван Зуев. Об этом передают российские СМИ.



«Военкор» «РИА Новости» Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания», — говорится в сообщении.



Зуев погиб в результате удара беспилотника.



Кроме того, пострадал российский военкор Юрий Войткевич.



Ранее мы писали, что в оккупированной Луганской области погиб «военный корреспондент» прокремлевского телеканала «Известия» Александр Федорчак.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях