В Гвардейском после атаки дронов горит нефтебаза и склад БК

Пожар в Гвардейском.

В посёлке Гвардейское после атаки БПЛА прогремели взрывы и вспыхнул пожар на нефтебазе. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Крымский ветер».



По словам местных жителей, стрельба и взрывы начались около 02:40. В подписи к видео отмечается, что, предположительно, также произошло попадание по складу боеприпасов.



Известно, что атакованная нефтебаза принадлежит сети АЗС ATAN, входящей в состав компании ООО «Кедр» — крупнейшего владельца автозаправочных комплексов в Крыму. Сеть ATAN насчитывает более 100 АЗК, а также владеет несколькими нефтебазами и парком бензовозов.

По мнению местных источников, после удара запасы бензина и дизтоплива на полуострове могут существенно сократиться.



Напомним, «Новости Донбасса» писали, что на временно оккупированных территориях Херсонской области и Крыма фиксируют рост цен на топливо и ужесточение ограничений для местных жителей.

Ранее спецподразделение «Примари» с помощью дронов атаковало авиабазу оккупантов в поселке Гвардейское под Симферополем.