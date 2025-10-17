Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В Гвардейском после атаки дронов горит нефтебаза и склад БК
17 октября 2025, 06:40

В посёлке Гвардейское после атаки БПЛА прогремели взрывы и вспыхнул пожар на нефтебазе. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Крымский ветер».

По словам местных жителей, стрельба и взрывы начались около 02:40. В подписи к видео отмечается, что, предположительно, также произошло попадание по складу боеприпасов.

Известно, что атакованная нефтебаза принадлежит сети АЗС ATAN, входящей в состав компании ООО «Кедр» — крупнейшего владельца автозаправочных комплексов в Крыму. Сеть ATAN насчитывает более 100 АЗК, а также владеет несколькими нефтебазами и парком бензовозов.

По мнению местных источников, после удара запасы бензина и дизтоплива на полуострове могут существенно сократиться.

Напомним, «Новости Донбасса» писали, что на временно оккупированных территориях Херсонской области и Крыма фиксируют рост цен на топливо и ужесточение ограничений для местных жителей.

Ранее спецподразделение «Примари» с помощью дронов атаковало авиабазу оккупантов в поселке Гвардейское под Симферополем.

