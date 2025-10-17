В оккупированном Донецке произошла серия ночных ударов по базам и складу БК

В оккупированном Донецке ночью произошла серия ударов по базам российских подразделений. Об этом сообщил канал руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.
Местные паблики начали писать сообщения о пролёте беспилотников после двух часов ночи. По предварительным данным, удары пришлись по складу боеприпасов, что вызвало мощные взрывы и детонацию.
На видео, опубликованных очевидцами, слышны серии взрывов и грохот разлетающихся боеприпасов.
Ранее в посёлке Гвардейское после атаки БПЛА прогремели взрывы и вспыхнул пожар на нефтебазе.
