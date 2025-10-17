Под Одессой грузовик насмерть сбил двух военных

Трагедия у Сухого Лимана под Одессой. Скриншот

Сегодня, 17 октября, около 7 часов утра на трассе неподалеку от села Сухой Лиман произошла смертельная авария. В результате происшествия погибли двое военнослужащих в возрасте 34 и 36 лет. Об этом сообщили в полиции Одесской области.

По предварительным данным, 63-летний водитель грузовика совершил наезд на двух военных, которые находились рядом с передвижным блокпостом. Как пояснил сам водитель, он не заметил людей на дороге. Один из пострадавших скончался на месте, второй умер в автомобиле «скорой помощи» по дороге в больницу.

Проверка показала, что водитель находился в трезвом состоянии. Сейчас следственно-оперативная группа по расследованию ДТП устанавливает все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о внесении данных в Единый реестр досудебных расследований и возможном задержании водителя.

На участке дороги, где случилась авария, затруднено движение транспорта. Полиция просит водителей учитывать эту информацию при планировании маршрута и вновь напоминает о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и осторожными на дороге.