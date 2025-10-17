Российские войска продвинулись в Запорожской области – DeepState

Продвижение россиян на Запорожье. Фото: карта DeepState

Армия РФ продвинулась в селе Полтавка Запорожской области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Также захватчики продвинулись вблизи сел Новоивановка и Малиновка на Запорожье.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Александровском направлении за минувшие сутки украинские войска отбили 33 штурма, на Гуляйпольском – россияне атаковали пять раз в районах Полтавки и Малиновки.

Напомним, что под городом Северск Донецкой области российская армия пытается наступать утром и во время дождя, активность оккупантов увеличилась.