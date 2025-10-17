На Гуляйпольском направлении ВСУ подавляют опорные пункты врага

Бои за Полтавку.

На Гуляйпольском направлении, на правом берегу реки Янчур, продолжаются боевые контакты. Бойцы ВСУ ведут прицельную стрельбу по противнику прямо в частном секторе к востоку от Полтавки, сообщил автор военного Telegram-канала с позывным «Мучной».



С видеокадров видно, что противник рассеялся по дворам, прячется в укрытиях и разместил опорные пункты в плотном жилом массиве, поэтому действия украинских подразделений требуют точечных ударов, разведки и высокой плотности огня.



В то же время, по данным Генштаба, на Гуляйпольском направлении российские войска пять раз атаковали позиции украинских защитников в районах населённых пунктов Полтавка и Малиновка.