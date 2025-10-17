AASM HAMMER ВСУ уничтожила пехоту РФ в Алексеевке

Попадание

Подразделение 40-й БрТА «Призрак Киева» нанесло удар управляемой авиабомбой AASM HAMMER по российской пехоте, скопившейся в доме, и складу боеприпасов в селе Алексеевка Сумской области.



Расстояние от места сброса до центра города Сумы — чуть более 30 км. На опубликованном видео, обнародованном пилотами ВСУ в блоге «Соняшник», хорошо видна вторичная детонация.



Напомним, что за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один пункт управления беспилотными аппаратами, шесть артиллерийских средств и один другой важный объект российских захватчиков.