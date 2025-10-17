В Херсонской области дроны ВСУ уничтожили РСЗО «Смерч»

В Херсонской области бойцы подразделения «Lasar’s Group» с помощью ударных дронов и аэроразведки уничтожили реактивную систему залпового огня БМ-30 «Смерч» на расстоянии почти 50 километров от линии фронта.







Видео успешного поражения цели обнародовали Силы обороны Юга Украины. Отмечается, что операция проходила в зоне ответственности группировки войск (сил) «Юг».



Напомним, за прошедшие сутки российские войска понесли значительные потери на фронте — 730 человек личного состава. Кроме живой силы, противник также потерял пять танков, десять боевых бронированных машин, тридцать пять артиллерийских систем и одно средство противовоздушной обороны.