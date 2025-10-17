63-я бригада ВСУ ликвидировала россиян в ближнем бою

Ближний бой военных 63 омбр с пехотой ВС РФ.

Украинские военные продолжают уничтожать врага не только дронами, но и в непосредственном боевом столкновении. Видео ближнего боя пехоты с российскими военными опубликовала 63-я отдельная механизированная бригада ВСУ.



Когда оккупантам удается приблизиться к позициям наших защитников, пехотинцы 63-й бригады без колебаний вступают в бой и ликвидируют врага.



«Осторожно, видео не для слабонервных», — отметили в бригаде.



Напомним, в Херсонской области бойцы подразделения «Lasar’s Group» с помощью ударных дронов и аэроразведки уничтожили реактивную систему залпового огня БМ-30 «Смерч».