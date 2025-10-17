В Славянске после атаки FPV-дронов нет комментариев от военной администрации

Последствия атак FPV-дронов в Славянске. Фото: «Донбасс Реалии»

Российские FPV-дроны 16 октября атаковали Славянск. По данным местных жителей, город подвергся как минимум четырем ударам. Корреспондент «Донбасс.Реалии» побывал на одном из мест попаданий в центре города. Там повреждены стена и окно здания, расположенного у тротуара. На месте обнаружены обломки беспилотника.

Последствия атак FPV-дронов в Славянске. Фото: «Донбасс Реалии»



Информации о пострадавших не поступало. На сайте Славянской военной администрации комментарии о вчерашней атаке FPV-дронов отсутствуют.



В полиции Донецкой области «Новостям Донбасса» сообщили, что вопросы, касающиеся мер защиты от дронов-«охотников» в прифронтовом городе, находятся в компетенции местных администраций.



«Все защитные мероприятия осуществляются исключительно по согласованию с военными», — отметили в правоохранительном ведомстве.



Журналисты «Новостей Донбасса» пытались получить комментарий у Славянской военной администрации, однако ни один из номеров «горячей линии», указанных на официальном сайте, не ответил.

Напомним, с начала сентября автомобили на трассе в Изюм стали мишенями для российских дронов. Беспилотники долетают и до самого Славянска.