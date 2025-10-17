Российская армия дронами дважды ударила по Константиновке: загорелась многоэтажка

Последствия удара по Константиновке. Фото: Константиновская ГВА

17 октября российские войска FPV-дронами атаковали город Константиновка Донецкой области. Об этом сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



Первый удар пришелся по жилому сектору города – повреждены два многоэтажных дома. Позже оккупанты повторили атаку, в результате чего загорелись три подъезда многоэтажки и повреждено соседнее здание.



Пострадавших среди гражданского населения нет.

Напомним, что 17 октября российский беспилотник ударил по отделению «Донецкоблгаза» в городе Дружковка, в результате чего повреждены здание и автомобиль.