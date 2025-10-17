СБУ задержала переселенца из захваченной Макеевки, который в «Одноклассниках» поддерживал оккупацию Донетчины

Задержанный переселенец из оккупированной Макеевки. Фото: СБУ

В Донецкой области СБУ задержала 42-летнего переселенца из захваченного города Макеевка, который в «Одноклассниках» поддерживал оккупацию региона и героизировал российскую армию. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



Как установило расследование, мужчина распространял публикации с благодарностями российским захватчикам за войну против Украины.



Инициированные СБУ лингвистические экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности фигуранта в интересах России.



В пресс-службе Донецкой областной прокуратуры рассказали, что мужчина жил в Константиновке, а информационно-подрывной деятельностью занимался в январе-апреле 2023 года, распространяя видеоматериалы, которые содержали антиукраинский контент.



Он репостил сообщения, в которых прославлялись действия российских военных, в частности подчеркивались их «самоотверженность и героизм в борьбе против ВСУ». Отдельные публикации отрицали факт вооруженной агрессии РФ, подавая ее как ответ на выдуманные оккупантами «преступления украинской власти против населения Донбасса».



Мужчине сообщили о подозрении в оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификации ее участников (ч. 2, 3 ст. 436-2 УК Украины).

