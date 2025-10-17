Пожары охватили несколько регионов России — от Москвы до Сахалина

Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
17 октября 2025, 15:14

В России 17 октября зафиксировано сразу несколько крупных пожаров в разных регионах страны — от Подмосковья до Дальнего Востока.

В городе Пушкино Московской области загорелось чердачное помещение производственного здания, где изготавливают и разливают автомобильные масла. Площадь возгорания составила около 2,5 тысячи квадратных метров.

В Алтайском крае пожар произошел в Барнауле — там загорелся школьный спорткомплекс. Огонь охватил примерно 500 квадратных метров здания. Причиной возгорания называют нарушение требований пожарной безопасности при проведении огневых работ.

Еще один инцидент произошел на Сахалине. В Южно-Сахалинске горел склад с канцтоварами. По предварительным данным, площадь пожара составила около 1000 квадратных метров. Сообщений о пострадавших или погибших не поступало.

Напомним, 17 октября россияне сбили свой самолет в оккупированном Крыму. Это произошло во время отражения украинской атаки.

