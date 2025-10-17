Войска России атаковали Херсон: под удар попала маршрутка, в городе ранены четыре человека

Последствия удара по Херсону. Фото: Херсонская ГВА

Утром 17 октября российская армия атаковала Центральный и Днепровский районы Херсона. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской областной военной администрации.



В результате ударов ранения получили мужчины 56, 63 и 75 лет и 82-летнняя женщина. У них диагностировали закрытые черепно-мозговые и взрывные травмы, контузии и осколочные ранения.



В пресс-службе Херсонской городской военной администрации рассказали, что в центре города под удар также попала маршрутка.



Беспилотник сбросил на нее взрывчатку. Водитель и пассажир не пострадали.

Напомним, что 17 октября российская армия дронами дважды ударила по городу Константиновка на Донетчине, в результате чего загорелась многоэтажка.