Несмотря на санкции, Евросоюз пустит Путина на свою территорию

В Европейском Союзе заявили, что глава Кремля Владимир Путин сможет приехать в Будапешт (Венгрия), несмотря на санкции и замороженные активы. Об этом передает «Радио Свобода».



«У нас заморожены активы Путина и Лаврова, но на них не распространяется запрет на въезд – это их никогда не касалось... Пока встреча (президентов США и РФ в Венгрии – ред.) не подтверждена, мы не будем комментировать гипотетические сценарии, но если это произойдет, то чисто фактически – на них не распространяется запрет на поездки», — заявила журналистам на брифинге в Еврокомиссии ее пресс-секретарь Анита Гипер.



В Еврокомиссии уточнили, что отдельные государства-члены ЕС сами решат, сможет ли самолет с делегации высокого уровня РФ войти в воздушное пространство ЕС, учитывая, что оно закрыто для российской гражданской авиации из-за санкций.



Глава МИД Венгрии Петер Сийярто добавил, что Венгрия «обеспечит Путину возможность въехать, провести успешные переговоры, а затем вернуться домой. Никаких согласований с кем-нибудь не нужно».



Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с главой Кремля Владимиром Путиным в Будапеште (столица Венгрии), чтобы договориться о прекращении войны.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях