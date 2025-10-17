В Украине предложили перенести стелу на въезде в Донецкую область из-за угрозы уничтожения

Стела «Донецкая область». Скриншот

На сайте Кабинета Министров Украины зарегистрирована петиция под названием «Перенесение стелы на въезде в Донецкую область и ее дальнейшая мемориализация в связи с угрозой уничтожения». Стела с надписью «Донецкая область» находится на границе Донецкой и Днепропетровской областей.



В петиции говорится, что с 2014 года она стала символом сопротивления и мужества украинских военных и гражданских. На конструкции оставляли надписи военнослужащие, волонтеры и местные жители, что сделало ее важным историческим артефактом современной войны.



По словам автора петиции, стела сейчас находится под реальной угрозой уничтожения из-за постоянных обстрелов российских войск и возможного продвижения линии фронта. Наличие укреплений вокруг объекта не обеспечивает должного уровня защиты.

В документе отмечается, что в случае разрушения или временной оккупации региона может быть утрачена значительная часть культурного и исторического наследия, связанного с событиями российско-украинской войны.

Автор инициативы предлагает:

Переместить стелу в безопасное место на территории, контролируемой Украиной — например, в тыловую область или музей современной войны.



Присвоить объекту статус памятника истории и культуры национального значения.



Обеспечить дальнейшую мемориализацию стелы как символа борьбы и стойкости украинского народа.



На 17 октября под петицией подписались около пяти тысяч украинцев. До конца сбора подписей осталось 89 дней.

Ранее мы писали, что FPV-дроны оккупантов летают над Сергеевкой, оттуда до стелы «Донбасс» 3 км.