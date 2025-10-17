В оккупированном Мариуполе открыли «Дом Юнармии»: россияне пытаются готовить детей к войне – горсовет

Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
17 октября 2025, 16:45

Открытие «Дома Юнармии» в оккупированном Мариуполе. Фото: кадр из видео

В оккупированном Мариуполе открыли «Дом Юнармии». Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.

Он будет работать на базе школы №26 в Приморском районе. Во время «дня открытых дверей» оккупанты устроили обучение ведению боевых действий. В мероприятии заставили участвовать 13 учебных заведений города. Школьников обучали стрельбе, метанию ножей, саперному делу и обращению с дронами.

«Таким образом оккупанты уже со школьной парты пытаются готовить мариупольских детей к войне. Организаторы заявили, что готовы принимать в ряды «патриотического движения» детей с восьми лет, чтобы с детства навязывать милитаризованное мировоззрение. В оккупации активно создаются идеологические организации на базе школ, к которым привлекают детей и молодежь. Все они используются для того, чтобы насадить российскую идентичность и воспитать ненависть ко всему украинскому», – отметили в горсовете.

Напомним, что Россия совершила около 6400 военных преступлений в Мариуполе.

Места
Мариуполь
Организации
Юнармия
Прочее
Дети Школы Война Оккупация
@novosti.dn.ua

