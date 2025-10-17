В РФ приговорили пленных бойцов «Айдара» к срокам от 15 до 21 года строгого режима

Российский суд в Ростове-на-Дону вынес приговор от 15 до 21 года колонии строгого режима. Фото: «Медиазона»

В российском городе Ростов-на-Дону суд приговорил от 15 до 21 года колонии строгого режима украинских военных батальона «Айдар». Их обвинили в «терроризме». Об этом передает «Медиазона».



Украинских военных признали виновными по статьям об участии в деятельности «террористической организации, насильственном захвате власти и прохождении обучения в террористических целях (в разных комбинациях)».



Судья приговорил:

Дмитрия Федченко к 15 годам колонии строгого режима;

к 15 годам колонии строгого режима; Андрея Шолика , Виталия Крохалева и Вячеслава Байдюка — к 16 годам колонии строгого режима;

, и — к 16 годам колонии строгого режима; Владимира Макаренко и Игоря Гайоху — к 18 годам строгого режима;

и — к 18 годам строгого режима; Николая Чуприну , Тараса Радченко , Семена Забайрачного , Сергея Никитюка, Александра Таранца и Владислава Ермолинского — к 20 годам строгого режима;

, , , и — к 20 годам строгого режима; Виталия Грузинова , Романа Недоступа и Сергея Калинченко — к 21 году строгого режима.

В ходе судебного процесса украинцы сообщали о пытках во время следствия на территории группировки «ДНР». В октябре 2024 года заседание по делу проходило за закрытыми дверями.



Ранее мы писали, что фейковая прокуратура группировки «ЛНР» сфабриковала дело против 30-летней Юлии Толопы. Ее обвиняют в участии в «террористическом сообществе по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ».

