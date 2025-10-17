В РФ приговорили пленных бойцов «Айдара» к срокам от 15 до 21 года строгого режима

В российском городе Ростов-на-Дону суд приговорил от 15 до 21 года колонии строгого режима украинских военных батальона «Айдар». Их обвинили в «терроризме». Об этом передает «Медиазона».
Украинских военных признали виновными по статьям об участии в деятельности «террористической организации, насильственном захвате власти и прохождении обучения в террористических целях (в разных комбинациях)».
Судья приговорил:
В ходе судебного процесса украинцы сообщали о пытках во время следствия на территории группировки «ДНР». В октябре 2024 года заседание по делу проходило за закрытыми дверями.
Ранее мы писали, что фейковая прокуратура группировки «ЛНР» сфабриковала дело против 30-летней Юлии Толопы. Ее обвиняют в участии в «террористическом сообществе по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ».
Победим цензуру вместе!