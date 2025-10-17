В октябре уже более 250 жителей Донетчины расселили в безопасных регионах Украины

Продолжается эвакуация из Донецкой области. Фото: Вадим Филашкин

С начала октября 253 жителя Донецкой области бесплатно расселены в более безопасных регионах Украины. Среди них — 102 маломобильных человека. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«При содействии областных администраций Харьковщины и Днепровщины в этих регионах работают транзитные хабы, где эвакуированные могут получить разовую материальную помощь, горячее питание, гуманитарную, психологическую и медицинскую помощь. Для эвакуации маломобильных людей задействуем специализированный транспорт», — отметил он.





В частности, 15-16 октября 60 одиноких маломобильных лиц размещены в гериатрических учреждениях Винницкой и Житомирской областей.



Кроме того, 17 сентября Кабмин ввел две новые услуги: медсестринский уход для ВПЛ и приют для маломобильных из числа переселенцев.



Ранее мы писали, что жителям Покровской громады рекомендовано срочно эвакуироваться из-за обстрелов российских войск.

