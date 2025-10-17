Краматорск попал под российский обстрел

В пятницу, 17 октября, российская армия нанесла удар по Краматорску Донецкой области. Обстрел произошел в 15:10. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.



«С применением БПЛА «Молния-2» российские войска нанесли удар по гаражному помещению в одном из районов города», — говорится в сообщении.



По предварительной информации, обошлось без пострадавших.



Ранее мы писали, что 17 октября российская армия FPV-дроном ударила по территории отделения «Донецкоблгаза» в городе Дружковка.

