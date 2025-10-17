Силы обороны атаковали нефтебазу в оккупированном Крыму

Украинские военнослужащие нанесли новые точные удары по военным целям и объектам топливно-энергетической инфраструктуры РФ на территории временно оккупированного Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



«В ночь на 17 октября подразделения Сил обороны атаковали нефтебазу в поселке Гвардейское. На предприятии вспыхнул пожар. Зафиксировано попадание в резервуар РВС-2000», — говорится в сообщении.



Также нанесен успешный удар по «федеральному государственному казенному учреждению «Комбинат «Гвардейский» Росрезерва, что в селе Карьерное Сакского района.



Кроме того, был поражен склад горюче-смазочных материалов российских войск в Джанкое, а также радиолокационная станция «Небо-У» в Евпатории.



Ранее мы писали, что в оккупированном Донецке ночью произошла серия ударов по базам российских подразделений.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях