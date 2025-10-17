Еще 7 гражданских жителей вывезла из Константиновки гуманитарная миссия «Пролиска». Фото: Евгений Ткачев

Эвакуация из прифронтовой Константиновки Донецкой области продолжается. гуманитарная миссия «Пролиска» из города вывезла еще семь жителей. Об этом сообщил в Facebook волонтер миссии Евгений Ткачев.



По его словам, в городе сегодня «и громко, и дымно, и огненно». Он добавил несколько фото и видео: на них многоэтажки и частные дома разбиты и обгорели, окна либо выбиты, либо забиты, людей не видно.



Волонтеры миссии вывозят людей бесплатно, но от местных Ткачев узнал «рассценки коммерсантов на эвакуацию». Это зависит от опасности района и размера автомобиля: «от 900 гривен с человека до 5000 за легковушку и 50 000 за микроавтобус».



Также Ткачев добавил, что хозяин местного шиномонтажа сделал ему скидку: подарил «новую резину», а деньги взял только за замену.





Ранее мы писали, что 29 сентября из города удалось эвакуировать еще трех жителей. Их передали волонтерам общественной организации «Ангелі Спасения», которые сопровождали людей дальше в более безопасные регионы Украины.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях