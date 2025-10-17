Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Россияне пытаются окружить Покровск, самая сложная ситуация сейчас на юге от города
17 октября 2025, 20:59

Россияне пытаются окружить Покровск, самая сложная ситуация сейчас на юге от города

Ситуация в районе Покровской агломерации в Донецкой области продолжает оставаться сложной. Фото: 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВС Украины. Ситуация в районе Покровской агломерации в Донецкой области продолжает оставаться сложной. Фото: 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВС Украины.

Ситуация на юге от Покровска остается самой сложной. Используя численное преимущество в силах и средствах, россияне пытаются превратить в «серую зону» весь населенный пункт Зверово. Пока оккупанты не имеют полного контроля над этим участком, наши подразделения здесь присутствуют и дают отпор. Об этом сообщили в пресс-службе 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВС Украины.

«Сектор от Зверового до Покровска является стратегически важным для врага, чтобы реализовать план по оккупации города. Полное присутствие позволит развивать наступление по нескольким направлениям, постепенно окружая Покровск», — говорится в сообщении.

Есть случаи проникновения диверсионно-разведывательных групп в Покровск, но украинские военные уничтожают россиян в городе. Кроме того, оккупанты прибегают к расстрелу гражданского населения.

16 октября оккупанты попытались воспользоваться ухудшением погодных условий и проникнуть в Новопавловку, что к юго-востоку от Покровска. Вражеские диверсионно-разведывательные группы были уничтожены, а населенный пункт зачищен. Ситуация под контролем Вооруженных Сил Украины.

Всего с начала октября защитники Покровска уже уничтожили почти 600 оккупантов, еще более 300 – ранены. Силы обороны сбили и «посадили» более 1750 вражеских ударных беспилотников различных типов, сбили 74 разведывательных и ударных БПЛА-крыла, ликвидировали или повредили 11 точек запуска дронов.иномонтажу зробив йому знижку: подарував «нову гуму», а гроші взяв лише за заміну. 

Благодаря успешным результатам операции армия РФ существенно увеличила количество ударов КАБами по логистике с использованием тактической авиации, которая недосягаема для средств противовоздушной обороны тактического уровня. Всего с начала месяца оккупанты нанесли 121 авиаудар. Больше всего – 12 октября. 

Ранее мы писали, что продолжается оборонная операция украинских войск на Покровском направлении. 

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Донецкая область Покровск
События
Война
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:27
Силы обороны атаковали нефтебазу в оккупированном Крыму
16:45
В оккупированном Мариуполе открыли «Дом Юнармии»: россияне пытаются готовить детей к войне – горсовет
07:27
В оккупированном Донецке произошла серия ночных ударов по базам и складу БК
06:40
В Гвардейском после атаки дронов горит нефтебаза и склад БК
21:59
В Запорожской области ликвидировали российского пропагандиста
14:30
На ВОТ растут цены на бензин и ограничивают продажу техники
08:20
В Крыму ускоряют стройку военного госпиталя из-за потерь РФ
22:58
В Луганске загорелся жилой дом: огонь мог сопровождаться взрывом
19:02
В Феодосии усилился бензиновый кризис: горожанам ограничили продажу топлива
18:15
В захваченном Мариуполе грузовик протаранил трамвай с пассажирами
16:42
На оккупированной Луганщине произошла авария на водопроводах: без питьевой воды остались 200 тысяч человек – ОВА
14:53
Военный РФ угрожал ножом и изнасиловал девушку в оккупированном Зугрэсе на Донетчине
12:53
ОРВИ и грипп на оккупированной Луганщине: четыре школы закрылись на карантин
11:11
РФ устанавливает камеры в транспорте на оккупированных территориях
10:49
В оккупированном Донецке задержали российского военного, который платил восьмикласснице за интимные фото и видео
16:44
От Мариуполя до Кирилловки: Россия изъяла 25 тысяч жилья украинцев, выехавших из оккупации
14:25
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
14:21
Донецкая область: оккупанты довели Монаховский карьер до обмеления
11:55
Оккупанты «отжали» крупнейшее агропредприятие на ВОТ Запорожья
10:55
Авиация ВСУ ударила по зданию с российскими военными в Олешках
все новости
22:02
Зеленский предложил Трампу дроны в обмен на Tomahawk
21:44
Украинские военные освободили ветерана ВСУ, который более трех лет находился в плену на оккупированной территории Луганщины
20:59
Россияне пытаются окружить Покровск, самая сложная ситуация сейчас на юге от города
19:55
Еще 7 гражданских жителей вывезла из Константиновки гуманитарная миссия «Пролиска»
19:27
Силы обороны атаковали нефтебазу в оккупированном Крыму
18:35
Краматорск попал под российский обстрел
17:54
В октябре уже более 250 жителей Донетчины расселили в безопасных регионах Украины
17:35
В РФ приговорили пленных бойцов «Айдара» к срокам от 15 до 21 года строгого режима
16:45
В оккупированном Мариуполе открыли «Дом Юнармии»: россияне пытаются готовить детей к войне – горсовет
16:30
В Украине предложили перенести стелу на въезде в Донецкую область из-за угрозы уничтожения
16:06
Несмотря на санкции, Евросоюз пустит Путина на свою территорию
15:56
Войска России атаковали Херсон: под удар попала маршрутка, в городе ранены четыре человека
15:14
Пожары охватили несколько регионов России — от Москвы до Сахалина
15:09
СБУ задержала переселенца из захваченной Макеевки, который в «Одноклассниках» поддерживал оккупацию Донетчины
15:00
Попытка Путина продвинуть «ветеранов» во власть провалилась
14:48
Российская армия дронами дважды ударила по Константиновке: загорелась многоэтажка
14:14
В Славянске после атаки FPV-дронов нет комментариев от военной администрации
14:14
63-я бригада ВСУ ликвидировала россиян в ближнем бою
13:45
Подразделение «Чёрный Лебедь» сбило дрон РФ под Добропольем
12:52
В Херсонской области дроны ВСУ уничтожили РСЗО «Смерч»
все новости
ВИДЕО
В Украину вернули ветерана ВСУ. Фото: скриншот Украинские военные освободили ветерана ВСУ, который более трех лет находился в плену на оккупированной территории Луганщины
17 октября, 21:44
Открытие «Дома Юнармии» в оккупированном Мариуполе. Фото: кадр из видео В оккупированном Мариуполе открыли «Дом Юнармии»: россияне пытаются готовить детей к войне – горсовет
17 октября, 16:45
Пожары охватили несколько регионов России — от Москвы до Сахалина Пожары охватили несколько регионов России — от Москвы до Сахалина
17 октября, 15:14
Подразделение «Чёрный Лебедь» сбило дрон РФ под Добропольем Подразделение «Чёрный Лебедь» сбило дрон РФ под Добропольем
17 октября, 13:45
В Херсонской области дроны ВСУ уничтожили РСЗО «Смерч» В Херсонской области дроны ВСУ уничтожили РСЗО «Смерч»
17 октября, 12:52
Попадание AASM HAMMER ВСУ уничтожила пехоту РФ в Алексеевке
17 октября, 11:44
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор