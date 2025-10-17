Россияне пытаются окружить Покровск, самая сложная ситуация сейчас на юге от города

Ситуация в районе Покровской агломерации в Донецкой области продолжает оставаться сложной. Фото: 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВС Украины.

Ситуация на юге от Покровска остается самой сложной. Используя численное преимущество в силах и средствах, россияне пытаются превратить в «серую зону» весь населенный пункт Зверово. Пока оккупанты не имеют полного контроля над этим участком, наши подразделения здесь присутствуют и дают отпор. Об этом сообщили в пресс-службе 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВС Украины.



«Сектор от Зверового до Покровска является стратегически важным для врага, чтобы реализовать план по оккупации города. Полное присутствие позволит развивать наступление по нескольким направлениям, постепенно окружая Покровск», — говорится в сообщении.



Есть случаи проникновения диверсионно-разведывательных групп в Покровск, но украинские военные уничтожают россиян в городе. Кроме того, оккупанты прибегают к расстрелу гражданского населения.



16 октября оккупанты попытались воспользоваться ухудшением погодных условий и проникнуть в Новопавловку, что к юго-востоку от Покровска. Вражеские диверсионно-разведывательные группы были уничтожены, а населенный пункт зачищен. Ситуация под контролем Вооруженных Сил Украины.



Всего с начала октября защитники Покровска уже уничтожили почти 600 оккупантов, еще более 300 – ранены. Силы обороны сбили и «посадили» более 1750 вражеских ударных беспилотников различных типов, сбили 74 разведывательных и ударных БПЛА-крыла, ликвидировали или повредили 11 точек запуска дронов.иномонтажу зробив йому знижку: подарував «нову гуму», а гроші взяв лише за заміну.



Благодаря успешным результатам операции армия РФ существенно увеличила количество ударов КАБами по логистике с использованием тактической авиации, которая недосягаема для средств противовоздушной обороны тактического уровня. Всего с начала месяца оккупанты нанесли 121 авиаудар. Больше всего – 12 октября.



Ранее мы писали, что продолжается оборонная операция украинских войск на Покровском направлении.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях