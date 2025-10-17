Украинские военные освободили ветерана ВСУ, который более трех лет находился в плену на оккупированной территории Луганщины

В Украину вернули ветерана ВСУ. Фото: скриншот

Украинские военнослужащие вернули домой 29-летнего ветерана ВСУ и 34-летнего военнослужащего Национальной гвардии Украины, который более трех лет считался пропавшим без вести, а на самом деле находился в плену на временно оккупированной территории Луганской области. Об этом сообщил военный омбудсмен и отряд специальной разведки ВМС «Ангелы».



Как отмечается, мама ветерана, которая также является действующим военнослужащим Вооруженных Сил Украины обратилась к Военному омбудсмену с информацией о том, что ее сын после многочисленных пыток скрывается на временно оккупированной части Луганщины. Позже также выяснилось, что недалеко от него буквально в рабстве у одного из коллаборационистов находится действующий военнослужащий НГУ.



«Это была сложная и рискованная задача, в частности из-за того, что по факту происходило две параллельные спецоперации – ребят до какого-то этапа выводили отдельно друг от друга. И военный НГУ, и ветеран ВСУ не знали подробного плана – они доверились нам и четко выполняли указания», – прокомментировал офицер отряда специальной разведки ВМС «Ангелы» Артем Дыбленко.







Ранее мы писали, что 2 октября в Украину из российского плена вернулись двое военнослужащих 12-й бригады специального назначения «Азов» НГУ.

