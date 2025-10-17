Зеленский предложил Трампу дроны в обмен на Tomahawk

Зеленский предлажил Трампу дроны в обмен на Tomahawk. Фото: соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом заявил, что Украине необходимы крылатые ракеты «Tomahawk». Глава государства, предположил обменять украинские беспилотники на американские «Томагавки», заявив, что у Украины есть тысячи беспилотников, но нет ни одной ракеты большой дальности.



«У Украины тысячи наших серийных беспилотников, но у нас нет «Tomahawk». Поэтому нам и нужны «Tomahawk», — заявил он.



Отвечая на вопрос о возможности отправки «Tomahawk» в Украину, президент Дональд Трамп заявил, что это оружие, которое «нужно» Америке.



«Надеюсь, они им не понадобятся, надеюсь, мы сможем закончить войну, не думая о «Tomahawk», — добавил он.

