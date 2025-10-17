Трамп заявил, что встретится с Путиным в Будапеште, а Зеленский «будет на связи»

рамп заявил, что встретится с Путиным в Будапеште. Фото: ОП

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча в Будапеште состоится с главой Кремля Владимиром Путиным, но он будет на связи с Зеленским.



По его словам, саммит между представителями США и РФ будет двусторонним.



«Это будет двойная встреча. Но мы свяжемся с президентом Зеленским», — заявил Трамп.



Глава Белого дома добавил, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным существует много «вражды».



Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом заявил, что Украине необходимы крылатые ракеты «Tomahawk». Глава государства, предположил обменять украинские беспилотники на американские «Томагавки», заявив, что у Украины есть тысячи беспилотников, но нет ни одной ракеты большой дальности.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях