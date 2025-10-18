Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Российские захватчики за сутки ранили шесть человек в Донецкой области
18 октября 2025, 08:55

Российские захватчики за сутки ранили шесть человек в Донецкой области

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

В Донецкой области за минувшие сутки, 17 октября, получили ранения шесть человек. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«За 17 октября россияне ранили 6 жителей Донецкой области», — отметил он.

С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 3689 человек, пострадали — 8344 гражданских. Общее количество жертв россиян в Донецкой области представлено без учета Мариуполя и Волновахи.

Ранее мы писали, что за 16 октября россияне ранили девять жителей Донецкой области

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Вадим Филашкин
Места
Донецкая область
События
Война
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
19:27
Силы обороны атаковали нефтебазу в оккупированном Крыму
16:45
В оккупированном Мариуполе открыли «Дом Юнармии»: россияне пытаются готовить детей к войне – горсовет
07:27
В оккупированном Донецке произошла серия ночных ударов по базам и складу БК
06:40
В Гвардейском после атаки дронов горит нефтебаза и склад БК
21:59
В Запорожской области ликвидировали российского пропагандиста
14:30
На ВОТ растут цены на бензин и ограничивают продажу техники
08:20
В Крыму ускоряют стройку военного госпиталя из-за потерь РФ
22:58
В Луганске загорелся жилой дом: огонь мог сопровождаться взрывом
19:02
В Феодосии усилился бензиновый кризис: горожанам ограничили продажу топлива
18:15
В захваченном Мариуполе грузовик протаранил трамвай с пассажирами
16:42
На оккупированной Луганщине произошла авария на водопроводах: без питьевой воды остались 200 тысяч человек – ОВА
14:53
Военный РФ угрожал ножом и изнасиловал девушку в оккупированном Зугрэсе на Донетчине
12:53
ОРВИ и грипп на оккупированной Луганщине: четыре школы закрылись на карантин
11:11
РФ устанавливает камеры в транспорте на оккупированных территориях
10:49
В оккупированном Донецке задержали российского военного, который платил восьмикласснице за интимные фото и видео
16:44
От Мариуполя до Кирилловки: Россия изъяла 25 тысяч жилья украинцев, выехавших из оккупации
14:25
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
14:21
Донецкая область: оккупанты довели Монаховский карьер до обмеления
11:55
Оккупанты «отжали» крупнейшее агропредприятие на ВОТ Запорожья
10:55
Авиация ВСУ ударила по зданию с российскими военными в Олешках
все новости
11:20
Повреждены дома, админздания и машины: армия РФ ударила по Донетчине за сутки более 20 раз
10:03
Противовоздушная оборона сбила 136 БПЛА
09:24
Россияне ночью атаковали Краматорск
08:55
Российские захватчики за сутки ранили шесть человек в Донецкой области
22:30
Трамп заявил, что встретится с Путиным в Будапеште, а Зеленский «будет на связи»
22:02
Зеленский предложил Трампу дроны в обмен на Tomahawk
21:44
Украинские военные освободили ветерана ВСУ, который более трех лет находился в плену на оккупированной территории Луганщины
20:59
Россияне пытаются окружить Покровск, самая сложная ситуация сейчас на юге от города
19:55
Еще 7 гражданских жителей вывезла из Константиновки гуманитарная миссия «Пролиска»
19:27
Силы обороны атаковали нефтебазу в оккупированном Крыму
18:35
Краматорск попал под российский обстрел
17:54
В октябре уже более 250 жителей Донетчины расселили в безопасных регионах Украины
17:35
В РФ приговорили пленных бойцов «Айдара» к срокам от 15 до 21 года строгого режима
16:45
В оккупированном Мариуполе открыли «Дом Юнармии»: россияне пытаются готовить детей к войне – горсовет
16:30
В Украине предложили перенести стелу на въезде в Донецкую область из-за угрозы уничтожения
16:06
Несмотря на санкции, Евросоюз пустит Путина на свою территорию
15:56
Войска России атаковали Херсон: под удар попала маршрутка, в городе ранены четыре человека
15:14
Пожары охватили несколько регионов России — от Москвы до Сахалина
15:09
СБУ задержала переселенца из захваченной Макеевки, который в «Одноклассниках» поддерживал оккупацию Донетчины
15:00
Попытка Путина продвинуть «ветеранов» во власть провалилась
все новости
ВИДЕО
В Украину вернули ветерана ВСУ. Фото: скриншот Украинские военные освободили ветерана ВСУ, который более трех лет находился в плену на оккупированной территории Луганщины
17 октября, 21:44
Открытие «Дома Юнармии» в оккупированном Мариуполе. Фото: кадр из видео В оккупированном Мариуполе открыли «Дом Юнармии»: россияне пытаются готовить детей к войне – горсовет
17 октября, 16:45
Пожары охватили несколько регионов России — от Москвы до Сахалина Пожары охватили несколько регионов России — от Москвы до Сахалина
17 октября, 15:14
Подразделение «Чёрный Лебедь» сбило дрон РФ под Добропольем Подразделение «Чёрный Лебедь» сбило дрон РФ под Добропольем
17 октября, 13:45
В Херсонской области дроны ВСУ уничтожили РСЗО «Смерч» В Херсонской области дроны ВСУ уничтожили РСЗО «Смерч»
17 октября, 12:52
Попадание AASM HAMMER ВСУ уничтожила пехоту РФ в Алексеевке
17 октября, 11:44

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор