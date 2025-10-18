Российские захватчики за сутки ранили шесть человек в Донецкой области

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

В Донецкой области за минувшие сутки, 17 октября, получили ранения шесть человек. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 17 октября россияне ранили 6 жителей Донецкой области», — отметил он.

С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 3689 человек, пострадали — 8344 гражданских. Общее количество жертв россиян в Донецкой области представлено без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что за 16 октября россияне ранили девять жителей Донецкой области.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях