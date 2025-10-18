Россияне ночью атаковали Краматорск

Российские оккупанты ночью в субботу, 18 октября, обстреляли прифронтовой город Краматорск Донецкой области. Удар произошел в 00:20. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.



«С использованием трех БПЛА российские войска нанесли удар по складским помещениям в одном из микрорайонов города», — говорится в сообщении.



Информация о пострадавших не поступала.



Ранее мы писали, что в Донецкой области за минувшие сутки, 17 октября, получили ранения шесть человек.

