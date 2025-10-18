Противовоздушная оборона сбила 136 БПЛА. Фото: Википедия

Оккупационные войска РФ в ночь на 8 октября запустили по Украине три ракеты и 164 БПЛА. Украинская противовоздушная оборона сбила 136 дронов. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«В ночь на 18 октября (с 19:00 17 октября) противник атаковал тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской области РФ и 164 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов из направлений: Миллерово, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, около 100 из них — «шахеды», — говорится в сообщении.



По состоянию на 09:00 противовоздушная оборона сбила 136 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.





Зафиксировано попадание 27 ударных БПЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Ранее мы писали, что в ночь на 17 октября российские войска атаковали территорию Украины 70 ударными БПЛА типов «Шахед», «Гербера» и другими дронами, около 50 из них — «Шахеды».

