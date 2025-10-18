Повреждены дома, админздания и машины: армия РФ ударила по Донетчине за сутки более 20 раз

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российская армия за минувшие сутки, 17 октября, атаковала ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате ударов повреждены дома. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 22 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области», — отметил он.



По словам Филашкина, под удары захватчиков попали два района:



Краматорский район. В Николаевке поврежден дом и хозяйственные постройки, в Рай-Александровке — 2-этажный дом, 2 административных здания и магазин. В Краматорске поврежден склад. В Надежде Александровской общины повреждены 3 дома. В Андреевке поврежден грузовик. В Дружковке ранены 3 человека, повреждены 4 дома, 3 нежилых помещения и 2 автомобиля. В Константиновке повреждены 2 многоэтажки.





Бахмутский район. В Северске повреждены 5 домов, еще 1 — в Резныковке.



Ранее мы писали, что российские оккупанты ночью в субботу, 18 октября, обстреляли прифронтовой город Краматорск Донецкой области. Удар произошел в 00:20.

