На ЗАЭС был начат ремонт линий электропередач

На ЗАЭС начали ремонт линий энергоснабжения атомной электростанции. Фото: x.com/iaeaorg

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на Запорожской атомной станции (оккупированный город Энергодар в Запорожской области) был начат ремонт линий электропередач к ЗНПП после 4-недельного отключения.



«После 4-недельного перерыва начались работы по ремонту поврежденных внешних линий электропередачи, ведущих к ЗНП, после создания местных зон прекращения огня, чтобы работы могли продолжаться», — отметил он.





Восстановление внешнего электроснабжения имеет решающее значение для ядерной безопасности и защиты. По его словам, и Украина, и Россия конструктивно сотрудничали с МАГАТЭ, чтобы обеспечить реализацию сложного плана ремонта.



Ранее мы писали, что дизельного топлива достаточно для питания генераторов в течение 20 дней без пополнения запасов. Однако Гросси заявил, что потеря внешнего электроснабжения «увеличивает вероятность ядерной аварии».



Кроме того, 9 октября был запущен процесс по восстановлению внешнего электроснабжения Запорожской АЭС.

