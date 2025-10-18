Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Украина более 40 раз с начала полномасштабной войны спасает ЗАЭС от блэкаута
18 октября 2025, 15:32

Украина более 40 раз с начала полномасштабной войны спасает ЗАЭС от блэкаута

Украинские специалисты в очередной раз восстанавливают линии электроснабжения, которые питают Запорожскую АЭС. В эти минуты продолжаются ремонтные работы. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.

В ведомстве уточнили, что это уже 42-й раз с начала полномасштабного вторжения, когда украинские энергетики восстанавливают линии, питающие станцию.

«Подключение ЗАЭС к украинской энергосети и обеспечение ее стабильной работы украинскими специалистами являются фундаментальными предпосылками для предотвращения любых инцидентов и аварий на крупнейшем в Европе ядерном объекте», — говорится в сообщении.

Как отмечается, единственной причиной беспрецедентных рисков и угрозы радиационного инцидента в Европе является российская военная агрессия, оккупация украинской Запорожской АЭС и систематические обстрелы энергетической инфраструктуры Украины.

Ранее мы писали, что афаэль Гросси заявил, что на Запорожской атомной станции (оккупированный город Энергодар в Запорожской области) был начат ремонт линий электропередач к ЗНПП после 4-недельного отключения.

