Оккупанты за сутки несколько раз атаковали Дружковскую громаду Донетчины: много повреждений

За последние сутки российские захватчики ударили по Дружковскойгромаде Донецкой области. Под удары попали дома, учебные заведения и инфраструктурные объекты. Об этом сообщили в пресс-службе Дружковской городской военной администрации.
«В результате обстрелов было повреждено более десяти многоэтажных домов, в которых выбиты окна, двери и разрушены крыши. Коммунальщики и волонтеры ремонтируют дома граждан», — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что в Донецкой области за минувшие сутки, 17 октября, получили ранения шесть человек.
