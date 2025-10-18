В Украине усилят защиту критической инфраструктуры — Свириденко

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что на внеочередном заседании было принято ряд решений, которые сделают защиту и восстановление критических объектов более эффективными.



Будет создан Координационный центр инженерной защиты



Он объединит представителей правительства, областной и местной власти, операторов инфраструктуры. Центр будет определять приоритеты по финансированию и восстановлению объектов, координировать действия и контролировать выполнение работ.



Обновлен перечень расходов, которые финансирует государство в приоритетном режиме



Теперь Казначейство сможет быстрее выделять средства из госбюджета на строительство, ремонт и защиту энергетических объектов, чтобы они работали даже во время атак



Будет ускорено строительство инженерной защиты вокруг объектов энергетики, транспорта и систем жизнеобеспечения



Контроль за качеством и безопасностью работ сохраняется, но процедурная часть — от согласования до заключения договоров — станет на месяцы короче. Это позволит оперативно начинать строительство и ремонты, обеспечивать бесперебойную работу энергетической инфраструктуры и быстрее восстанавливать поврежденное.



Направлены дополнительные средства из резервного фонда на защиту и восстановление критической инфраструктуры в прифронтовых областях и Укрзализныци



Средства пойдут на укрепление энергетических, транспортных и жизненно важных систем — от генераторов и аккумуляторных станций до строительства инженерной защиты. Это позволит быстрее возводить защитные сооружения, оперативно восстанавливать поврежденные объекты и обеспечивать бесперебойную работу энергетики.



Ранее мы писали, что российские оккупанты атакуют дронами-камикадзе «Шахед» с кассетными боеприпасами и наносят повторные удары, чтобы ранить спасателей и энергетиков, работающих над восстановлением после повреждений.

