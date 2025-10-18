Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Спасатели эвакуационной группы «Феникс» эвакуировали трех человек из Дружковки
18 октября 2025, 18:22

Спасатели эвакуационной группы «ФЕНИКС» эвакуировали трех человек из Дружковки. Фото: ГСЧС Спасатели эвакуационной группы «ФЕНИКС» эвакуировали трех человек из Дружковки. Фото: ГСЧС

В пятницу, 17 октября, спасатели эвакуационной группы «Феникс» вывезли трех человек из Дружковки Донецкой области. Этот город часто подпадает под атаки со стороны армии РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

«Спасатели эвакуационной группы «ФЕНИКС» вывезли из Дружковки трех человек, среди которых двое детей, и доставили их в безопасное место. Каждая такая операция — реальный шанс на спасение», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что из-за постоянных российских обстрелов оставаться в Дружковке становится все опаснее.

Ранее мы писали, что эвакуация из прифронтовой Константиновки Донецкой области продолжается. Гуманитарная миссия «Пролиска» из города вывезла еще семь жителей

