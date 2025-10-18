Спасатели эвакуационной группы «ФЕНИКС» эвакуировали трех человек из Дружковки. Фото: ГСЧС

В пятницу, 17 октября, спасатели эвакуационной группы «Феникс» вывезли трех человек из Дружковки Донецкой области. Этот город часто подпадает под атаки со стороны армии РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«Спасатели эвакуационной группы «ФЕНИКС» вывезли из Дружковки трех человек, среди которых двое детей, и доставили их в безопасное место. Каждая такая операция — реальный шанс на спасение», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что из-за постоянных российских обстрелов оставаться в Дружковке становится все опаснее.



