Спасатели эвакуационной группы «Феникс» эвакуировали трех человек из Дружковки

В пятницу, 17 октября, спасатели эвакуационной группы «Феникс» вывезли трех человек из Дружковки Донецкой области. Этот город часто подпадает под атаки со стороны армии РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
«Спасатели эвакуационной группы «ФЕНИКС» вывезли из Дружковки трех человек, среди которых двое детей, и доставили их в безопасное место. Каждая такая операция — реальный шанс на спасение», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что из-за постоянных российских обстрелов оставаться в Дружковке становится все опаснее.
Ранее мы писали, что эвакуация из прифронтовой Константиновки Донецкой области продолжается. Гуманитарная миссия «Пролиска» из города вывезла еще семь жителей.
