Более двухсот боев за сутки: сложнее всего под Покровском и на Александровском направлении — Генштаб

За минувшие сутки на фронте зафиксировано 223 боевых столкновения, сообщает Генеральный штаб ВСУ. Противник нанес один ракетный и 84 авиаудара, применив три ракеты и сбросив 193 управляемые авиабомбы.



Кроме того, россияне использовали 6343 дрона-камикадзе и провели более 5100 обстрелов украинских позиций и населенных пунктов, включая 117 атак из РСЗО.

Под ударом оказались Сподобовка и Лозовая в Харьковской области, Долинка и Степногорск на Запорожье, а также Отрадокаменка в Херсонской области.

Самые интенсивные бои пришлись на Покровское и Александровское направления. Под Покровском ВСУ отбили 47 штурмов и наступлений в районах Владимировки, Родинского, Миролюбовки, Новоэкономического, Красного Лимана, Лисовки, Покровска, Зверова, Котлино, Удачного, Молодецкого, Котляровки.



На Александровском направлении зафиксировано 16 атак в районах Сосновки, Вороного, Новониколаевки, Новогригоровки и Малиновки.



Напряженные бои шли на Константиновском направлении — 13 атак в районах Щербиновки, Плещеевки и Русиного Яра. На Славянском направлении наши защитники отбили 8 атак возле Ямполя, Дроновки и Выемки.



Лиманское направление — 4 вражеских попытки продвижения в районах Нового Мира, Среднего и Заречного. Краматорское направление — 2 боестолкновения у Орехово-Васильевки. Ореховское направление — 2 попытки наступления у села Степовое. На Гуляйпольском направлении активных штурмов не было.

По данным Генштаба, за сутки россияне потеряли около 1000 человек личного состава. Украинские защитники также уничтожили: 1 танк, 3 бронированные машины, 45 артиллерийских систем, 2 реактивные системы залпового огня, 444 дрона оперативно-тактического уровня, 126 единиц автомобильной техники.

