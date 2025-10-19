Донецкая область: двое погибших и трое раненых мирных жителей за сутки

За 18 октября российские войска убили двух мирных жителей Донецкой области — в Старорайском и Константиновке. Об этом сообщает Донецкая ОВА. Еще трое мирных граждан получили ранения: двое — в Старорайском и один — в Дружковке.

По данным областных властей, с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины в Донецкой области погибли 3 691 мирный житель, еще 8 347 человек получили ранения.



Отмечается, что эти данные не включают потери в Мариуполе и Волновахе, где точное количество жертв пока невозможно установить.

Скриншот: Донецкая ОВА

Напомним, в течение суток россияне использовали 6343 дрона-камикадзе и провели более 5100 обстрелов украинских позиций и населенных пунктов, включая 117 атак из РСЗО.