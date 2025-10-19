Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Донецкая область: двое погибших и трое раненых мирных жителей за сутки
19 октября 2025, 10:13

Донецкая область: двое погибших и трое раненых мирных жителей за сутки

За 18 октября российские войска убили двух мирных жителей Донецкой области — в Старорайском и Константиновке. Об этом сообщает Донецкая ОВА. Еще трое мирных граждан получили ранения: двое — в Старорайском и один — в Дружковке.

По данным областных властей, с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины в Донецкой области погибли 3 691 мирный житель, еще 8 347 человек получили ранения.

Отмечается, что эти данные не включают потери в Мариуполе и Волновахе, где точное количество жертв пока невозможно установить.

Скриншот: Донецкая ОВАСкриншот: Донецкая ОВА

Напомним, в течение суток россияне использовали 6343 дрона-камикадзе и провели более 5100 обстрелов украинских позиций и населенных пунктов, включая 117 атак из РСЗО.

ТЕГИ

Места
Константиновка Дружковка Донецкая область Старорайское
Прочее
Жертвы разрушения российские обстрелы
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:41
Из культурного центра в декорацию: в Мариуполе уничтожают подлинность исторического здания
15:32
Украина более 40 раз с начала полномасштабной войны спасает ЗАЭС от блэкаута
12:44
На ЗАЭС был начат ремонт линий электропередач
19:27
Силы обороны атаковали нефтебазу в оккупированном Крыму
16:45
В оккупированном Мариуполе открыли «Дом Юнармии»: россияне пытаются готовить детей к войне – горсовет
07:27
В оккупированном Донецке произошла серия ночных ударов по базам и складу БК
06:40
В Гвардейском после атаки дронов горит нефтебаза и склад БК
21:59
В Запорожской области ликвидировали российского пропагандиста
14:30
На ВОТ растут цены на бензин и ограничивают продажу техники
08:20
В Крыму ускоряют стройку военного госпиталя из-за потерь РФ
22:58
В Луганске загорелся жилой дом: огонь мог сопровождаться взрывом
19:02
В Феодосии усилился бензиновый кризис: горожанам ограничили продажу топлива
18:15
В захваченном Мариуполе грузовик протаранил трамвай с пассажирами
16:42
На оккупированной Луганщине произошла авария на водопроводах: без питьевой воды остались 200 тысяч человек – ОВА
14:53
Военный РФ угрожал ножом и изнасиловал девушку в оккупированном Зугрэсе на Донетчине
12:53
ОРВИ и грипп на оккупированной Луганщине: четыре школы закрылись на карантин
11:11
РФ устанавливает камеры в транспорте на оккупированных территориях
10:49
В оккупированном Донецке задержали российского военного, который платил восьмикласснице за интимные фото и видео
16:44
От Мариуполя до Кирилловки: Россия изъяла 25 тысяч жилья украинцев, выехавших из оккупации
14:25
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
все новости
13:21
Восемь населенных пунктов за сутки подверглись обстрелам в Донецкой области
12:41
Из культурного центра в декорацию: в Мариуполе уничтожают подлинность исторического здания
11:39
На Оренбургском газоперерабатывающем заводе загорелся ключевой узел переработки газа — результат ночной воздушной атаки
10:44
Россияне ночью атаковали Днепропетровщину: десять мирных жителей ранены
10:13
Донецкая область: двое погибших и трое раненых мирных жителей за сутки
09:16
Более двухсот боев за сутки: сложнее всего под Покровском и на Александровском направлении — Генштаб
18:22
Спасатели эвакуационной группы «Феникс» эвакуировали трех человек из Дружковки
17:59
В Украине усилят защиту критической инфраструктуры — Свириденко
16:30
Оккупанты за сутки несколько раз атаковали Дружковскую громаду Донетчины: много повреждений
15:32
Украина более 40 раз с начала полномасштабной войны спасает ЗАЭС от блэкаута
12:44
На ЗАЭС был начат ремонт линий электропередач
11:20
Повреждены дома, админздания и машины: армия РФ ударила по Донетчине за сутки более 20 раз
10:03
Противовоздушная оборона сбила 136 БПЛА
09:24
Россияне ночью атаковали Краматорск
08:55
Российские захватчики за сутки ранили шесть человек в Донецкой области
22:30
Трамп заявил, что встретится с Путиным в Будапеште, а Зеленский «будет на связи»
22:02
Зеленский предложил Трампу дроны в обмен на Tomahawk
21:44
Украинские военные освободили ветерана ВСУ, который более трех лет находился в плену на оккупированной территории Луганщины
20:59
Россияне пытаются окружить Покровск, самая сложная ситуация сейчас на юге от города
19:55
Еще 7 гражданских жителей вывезла из Константиновки гуманитарная миссия «Пролиска»
все новости
ВИДЕО
Горит Оренбургский ГПЗ. Скриншот: t.me/supernova_plus На Оренбургском газоперерабатывающем заводе загорелся ключевой узел переработки газа — результат ночной воздушной атаки
19 октября, 11:39
В Украину вернули ветерана ВСУ. Фото: скриншот Украинские военные освободили ветерана ВСУ, который более трех лет находился в плену на оккупированной территории Луганщины
17 октября, 21:44
Открытие «Дома Юнармии» в оккупированном Мариуполе. Фото: кадр из видео В оккупированном Мариуполе открыли «Дом Юнармии»: россияне пытаются готовить детей к войне – горсовет
17 октября, 16:45
Пожары охватили несколько регионов России — от Москвы до Сахалина Пожары охватили несколько регионов России — от Москвы до Сахалина
17 октября, 15:14
Подразделение «Чёрный Лебедь» сбило дрон РФ под Добропольем Подразделение «Чёрный Лебедь» сбило дрон РФ под Добропольем
17 октября, 13:45
В Херсонской области дроны ВСУ уничтожили РСЗО «Смерч» В Херсонской области дроны ВСУ уничтожили РСЗО «Смерч»
17 октября, 12:52
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор