Россияне ночью атаковали Днепропетровщину: десять мирных жителей ранены

Последствия российской атаки по Шахтерску. Фото: ГСЧС Днепропетровской области

Ночью, 19 октября, российские войска атаковали Днепропетровскую область. Об этом сообщили в ГСЧС Днепропетровщины. В результате обстрела ранения получили десять мирных жителей.

Под удар дронов попал город Шахтерск Синельниковского района. Повреждены три пятиэтажных жилых дома. В восьми квартирах возникли пожары общей площадью более 350 квадратных метров, огонь также уничтожил несколько легковых автомобилей.

Последствия российской атаки по Шахтерску. Фото: ГСЧС Днепропетровской области



Спасатели эвакуировали около 50 человек на безопасное расстояние. На месте происшествия развернут пункт психологической помощи, где специалисты ГСЧС оказывают поддержку пострадавшим и местным жителям.

Напомним, за 18 октября российские войска убили двух мирных жителей Донецкой области — в Старорайском и Константиновке. Еще трое мирных граждан получили ранения: двое — в Старорайском и один — в Дружковке.