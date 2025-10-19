На Оренбургском газоперерабатывающем заводе загорелся ключевой узел переработки газа — результат ночной воздушной атаки

Горит Оренбургский ГПЗ. Скриншот: t.me/supernova_plus

Ночью, 19 октября, был атакован Оренбургский газоперерабатывающий завод (ОГПЗ). Согласно опубликованным источникам, предприятие имеет производительность около 45 млрд кубометров газа в год и порядка 6,2 млн тонн по конденсату и нефти.

Спутниковая система NASA FIRMS зафиксировала возгорание на территории завода — в районе узла фракционирования и выделения сжиженных углеводородных газов (СУГ), где также находится состав с цистернами.

Этот участок является одним из ключевых на предприятии: здесь перерабатывают широкую фракцию легких углеводородов (ШФЛУ), полученную после очистки и осушки газа. В результате работы узла производятся пропан, бутан и газовый бензин, которые частично идут на экспорт, а также используются внутри компании «Газпром переработка».

