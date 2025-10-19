Дворец культуры «Молодежный» в Мариуполе в 2022 году пострадал от российских бомбардировок

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области готовятся открыть обновленный Дворец культуры «Молодежный» — здание, которому более 120 лет. Это редкий образец архитектуры XIX века, построенный в английском стиле из красного кирпича.



На протяжении своей истории сооружение служило гостиницей, типографией и культурным центром, оставаясь важной частью исторического облика города. Однако нынешние оккупационные власти проводят так называемую «реконструкцию» без учета исторического наследия.



Во время бомбежек 2022 года были уничтожены или серьезно повреждены важные архитектурные элементы, придававшие зданию его уникальность — декоративный фасад с каменными вставками, характерными для XIX века, оригинальные оконные рамы и лепное убранство.

Пострадали также интерьеры: утрачена историческая лепнина, декоративные украшения залов, частично уничтожены старинные двери и оконные конструкции. Вместо бережной реставрации проведен поверхностный косметический ремонт, который фактически лишил Дворец культуры его подлинного облика.



Такое «восстановление» превращает ценнейший памятник архитектуры в безликий новодел, стирая культурную память и традиционные символы Мариуполя. Сохранение Дворца культуры «Молодежный» — важная часть будущего восстановления города и его исторической идентичности, которую оккупанты сегодня целенаправленно уничтожают.