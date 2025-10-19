Восемь населенных пунктов за сутки подверглись обстрелам в Донецкой области

Последствия российских обстрелов на Донетчине. Фото: Донецкая ОВА

За прошедшие сутки российские войска 26 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Об этом 19 октября сообщили в Донецкой областной военной администрации.

В Краматорском районе зафиксированы многочисленные разрушения. В Лимане поврежден жилой дом, в Славянске — административное здание.

В Краматорске обстрелы повредили две многоэтажки, одно предприятие и три автомобиля. В Андреевке поврежден экскаватор. В Константиновке разрушен жилой дом. В Бахмутском районе под обстрелами оказался Сиверск — там повреждены пять домов.



С линии фронта за сутки эвакуировали 93 человека, среди них 26 детей.

Последствия российских обстрелов на Донетчине. Фото: Донецкая ОВА

Ранее мы сообщали, что в результате российских атак в Дружковке ранен один человек, в Старорайском один — погиб и двое ранены, а в Константиновке погибла мирная жительница.