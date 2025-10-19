Беспилотник «Молния-2» ударил по жилому району Краматорска

Последствия российского удара по Краматорску. Фото: Краматорский горсовет

В ночь с 18 на 19 октября Краматорск в Донецкой области подвергся двойному обстрелу. Как сообщает Краматорский городской совет, в 23:45 враг нанес удар по промышленной зоне. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Устанавливаются последствия атаки.

В час ночи, 19 октября, российские войска вновь ударили по городу, применив беспилотник «Молния-2». Снаряд попал в один из многоквартирных домов. Обошлось без жертв. Повреждены семь жилых зданий и три автомобиля.

Напомним, восемь населенных пунктов за сутки подверглись обстрелам в Донецкой области.