Ночью Славянск атаковали четыре дрона «Герань-2»

Последствия ночного удара по Славянску. Фото: Славянская МВА

В ночь с 18 на 19 октября Славянск подвергся атаке четырех беспилотников «Герань-2». Об этом сообщили в местной администрации.

Один из дронов поразил участок асфальтового покрытия в районе центрального рынка, также были повреждены близлежащие здания, в том числе детский сад.

Около 01:40 враг вновь обстрелял город — два следующих удара пришлись на лесную зону Славкурорта. Там повреждены несколько частных домов.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Напомним, восемь населенных пунктов за сутки подверглись обстрелам в Донецкой области.