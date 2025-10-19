Украина усиливает дальнобойность ударов по России — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в воскресенье заслушал доклады военных и Службы безопасности Украины. Обсуждалась ситуация на фронте — в частности, на Покровском направлении и в соседних районах, а также в районах Купянска, на приграничных территориях Харьковской и Сумской областей и в Запорожье.



«Мы готовим определенные шаги на фронте и отвечаем россиянам на каждый их удар», — отметил Зеленский в своем обращении. По словам главы государства, он провел переговоры с главнокомандующим Александром Сырским, в том числе по вопросам усиления дальнобойности украинских ударов.



«Есть увеличение и по дистанции, и по точности наших дальнобойных санкций против России. Практически каждый день-два наносится поражение по российской нефтепереработке. Это возвращает Россию к реальности», — подчеркнул он.



Владимир Зеленский выразил благодарность украинским военным за успехи последних недель. По его словам, бойцы 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии и 92-й отдельной штурмовой бригады эффективно уничтожают оккупантов на Купянском направлении.



Там же результативно действуют подразделения 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады, Сил специальных операций, СБУ и Военной службы правопорядка.

Напомним, самые тяжелые бои идут на Покровском и Александровском направлениях. Под Покровском ВСУ за день отбили 47 штурмов.